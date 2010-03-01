Создание видеохостинга.

Здравствуйте господа фрилансеры.

Цель - Интернет портал с самописной CMS (или готовый вариант).

Как пример - smotri . com, youtube . com

От Вас нужны цены и сроки (желательно так же наличие подобных работ в портфолио).

За более подробной информацией в личку.

C уважением Эльдар.