Перебивка статей из html в joomla 1.x

Есть один сайт, информацию с которого нужно скопировать и вставить другой существующий сайт на CMS joomla 1.x. Для знающих Joostina 1.2.0.

Т.к. на том сайте порядка 7,500 статей, то в ручную копипастить нет желания. Это один из нескольких проектов.

Нам не важно, каким образом вы скопируете статьи, главное с вас предоставить нам дамп SQL базы нашего сайта с добавленными статьями без излишних тегов.