Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения 1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции ...
Перебивка статей из html в joomla 1.x
Есть один сайт, информацию с которого нужно скопировать и вставить другой существующий сайт на CMS joomla 1.x. Для знающих Joostina 1.2.0.
Т.к. на том сайте порядка 7,500 статей, то в ручную копипастить нет желания. Это один из нескольких проектов.
Нам не важно, каким образом вы скопируете статьи, главное с вас предоставить нам дамп SQL базы нашего сайта с добавленными статьями без излишних тегов.
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