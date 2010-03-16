Перебивка статей из html в joomla 1.x

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Завершен2 заявки126 просмотров

Есть один сайт, информацию с которого нужно скопировать и вставить другой существующий сайт на CMS joomla 1.x. Для знающих Joostina 1.2.0.

Т.к. на том сайте порядка 7,500 статей, то в ручную копипастить нет желания. Это один из нескольких проектов.

Нам не важно, каким образом вы скопируете статьи, главное с вас предоставить нам дамп SQL базы нашего сайта с добавленными статьями без излишних тегов.

HTMLJoomlaSQL
15 лет назад
vikingG
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
15 лет назад
$50
1 день
Все было выполнено на высшем уровне, буду работать дальше! И очень быстро.
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Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
15 лет назад
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