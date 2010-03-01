Нужно создать софт для автоматической работы с профилями на основных соцсетях, майспейс, фейсбук, идт
Работа с флеш-плеером (flowplayer)
Интеграция flowplayera на сайт по типовым шаблонам с дополнительными настройками. Подробнее в ТЗ во вложении.
Заявки фрилансеров
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