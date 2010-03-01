Напарсить список университетов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо напарсить из соц. сети списки университетов, а так же список должностей которые есть.

контакты icq один семь три четыре три четыре

15 лет назад
awdev
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров