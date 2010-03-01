Необходим специалист для переноса действующего сайта на платформу Joomla! Подробности при переписке. Вознаграждение гарантированно.
Напарсить список университетов
Необходимо напарсить из соц. сети списки университетов, а так же список должностей которые есть.
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Заявки фрилансеров
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