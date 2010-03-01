Перенести сайт на Joomla!

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок372 просмотра

Необходим специалист для переноса действующего сайта на платформу Joomla!

Подробности при переписке.

Вознаграждение гарантированно.

Joomla
15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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rtsasuk
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15 лет назад
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cordina1948
Александр 
57 лет
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Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
15 лет назад
cordina1948
Александр 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад