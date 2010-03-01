Требуется веб-программист для доработки портала с элементами социальной сети.
Выгрузка из 1с в Битрикс
Требуется программист 1с для настройки выгрузки из 1с в Битрикс. Выгружать надо: номенклатуру (артикул, название, цену), остаток на складе, название и номер поставщика. Из свойств товара в номенклатуре: бренд, возраст, разделы каталога.
Обязательно проживание в Москве, т.к. требуется выезд к заказчику.
Первый выезд – 1 или 2 марта. Срок работ – 1-2 дня.
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