Выгрузка из 1с в Битрикс

На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть ...