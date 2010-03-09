Маленький поздравительный ролик

Проект завершен великолепно! Павел не только выполнил все пожелания, но и внедрил свои идеи. Для его работы соотношение "цена/качество" вне конкуренции. И пока он осваивает профессию, и не скатился до банального заколачивания денег, ловите этот момент, давайте ему самые нестандартные задачи. Павел справится!