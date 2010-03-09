Маленький поздравительный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок194 просмотра

Нужен небольшой ПРОСТЕНЬКИЙ ролик в юмористическом стиле. Примерное содержание: Учительница (фото есть) от учеников собирает тетрадки, проделывает над ними некие магические операциии, раздает обратно, и получает от всех по цветочку, ...

15 лет назад
postm
62 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrSmart
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
5 дней
Проект завершен великолепно! Павел не только выполнил все пожелания, но и внедрил свои идеи. Для его работы соотношение "цена/качество" вне конкуренции. И пока он осваивает профессию, и не скатился до банального заколачивания денег, ловите этот момент, давайте ему самые нестандартные задачи. Павел справится!
Было Очень приятно работать с Валерием! Интересное ТЗ, приятное общение, оплата без проблем. Я доволен. Заказчик отличный.

Заявки фрилансеров

mrSmart
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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