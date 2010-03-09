На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть ...
Маленький поздравительный ролик
Нужен небольшой ПРОСТЕНЬКИЙ ролик в юмористическом стиле. Примерное содержание: Учительница (фото есть) от учеников собирает тетрадки, проделывает над ними некие магические операциии, раздает обратно, и получает от всех по цветочку, ...
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