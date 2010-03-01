Написать flv плеер

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Закрытнет заявок127 просмотров

На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть видео n-колличество дней и появляется возможность скачивать фильм. Нужен человек с опытом в этом деле. Указывайте пожалуйста цену и ICQ

15 лет назад
maxvx
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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