Написать flv плеер

На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть видео n-колличество дней и появляется возможность скачивать фильм. Нужен человек с опытом в этом деле. Указывайте пожалуйста цену и ICQ