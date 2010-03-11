Движок к магазину

Есть всё, кроме мотора. Точнее он есть, но назвать его таковым нельзя.

Необходимо СРОЧНО, СЕЙЧАС!, в короткие сроки прикрутить шоп-скрипт, немного изменить дизайн и сделатьтонкую настройку.

Требования к профессианалу:

Мастер должен находиться в радиусе 500км. от Москвы. Оперативно и качественно выполнить работу без отговорок типа в лифте застрял, колесо сломалось или прабабушка заболела или а вот у меня тут ещё проект... Вы - Мастер своего дела и ответственный человек. Я не должен за Вами бегать! Всё ваше внимание должно быть сосредоточено на моём проекте.

Наличие оперативной телефонной связи обязательно.

Шарлотаны, дилетанты и лодыри - "в сад"

Спасибо.