Движок к магазину

Есть шаблон на кандидат, нужно установить на сайт, настроить там где рубрики, где что выводится, вбить код сапы. Оплата 5$ время исполнения 1-2 часа. ася: три777-один77
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Есть всё, кроме мотора. Точнее он есть, но назвать его таковым нельзя.
Необходимо СРОЧНО, СЕЙЧАС!, в короткие сроки прикрутить шоп-скрипт, немного изменить дизайн и сделатьтонкую настройку.
Требования к профессианалу:
Мастер должен находиться в радиусе 500км. от Москвы. Оперативно и качественно выполнить работу без отговорок типа в лифте застрял, колесо сломалось или прабабушка заболела или а вот у меня тут ещё проект... Вы - Мастер своего дела и ответственный человек. Я не должен за Вами бегать! Всё ваше внимание должно быть сосредоточено на моём проекте.
Наличие оперативной телефонной связи обязательно.
Шарлотаны, дилетанты и лодыри - "в сад"
Спасибо.
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