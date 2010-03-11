Движок к магазину

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Завершен5 заявок183 просмотра

Есть всё, кроме мотора. Точнее он есть, но назвать его таковым нельзя.

Необходимо СРОЧНО, СЕЙЧАС!, в короткие сроки прикрутить шоп-скрипт, немного изменить дизайн и сделатьтонкую настройку.

Требования к профессианалу:

Мастер должен находиться в радиусе 500км. от Москвы. Оперативно и качественно выполнить работу без отговорок типа в лифте застрял, колесо сломалось или прабабушка заболела или а вот у меня тут ещё проект... Вы - Мастер своего дела и ответственный человек. Я не должен за Вами бегать! Всё ваше внимание должно быть сосредоточено на моём проекте.

Наличие оперативной телефонной связи обязательно.

Шарлотаны, дилетанты и лодыри - "в сад"

Спасибо.

15 лет назад
SAM123
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отзыв однозначно положительный. Александр безусловно Специалист и адекватный человек, наделённый терпением. Во время выполнения заказа занимался только моим проектом. В процессе работы оперативно комментировал тот или иной мой дурацкий вопрос. Никаких проблем не возникло. Спасибо! Следующие 2 мои проекта тоже Ваши). С уважением, Алексей.
Хорошо

Заявки фрилансеров

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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