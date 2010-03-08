Александр Матросов ungluedunglued
АХТУНГ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
сорри и т.п.
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ВНИМАНИЕ ДОРОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ!
1. С заказчиками с рейтингом ниже ОДНОГО работаю только при 50% предоплате!
2. С заказчиками с нулевым рейтингом работаю только при 100% предоплате!
3. IE 6 - не поддерживаю!
4. Работаю только по законченному и "подписанному" ТЗ.
5. Вот ссылка на мой календарь http://s.unglued.ru/calendar чтобы потом не кричали, что я пропал.
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Матросов Александр Владимирович.
Дата рождения: 29.07.1985 (25 лет).
Россия, Московская обл., Дубна
Тел.: +7 (926) 602-67-59 (звонить c 10:00 до 20:00).
E-mail: [email protected]
Skype: unglud
ТТХ:
Специалист работы с джижками и CMS:
MODx
WebAsyst
WordPress
Drupal
Bitrix
DataLife Engine
PHPNuke
CS-Cart
Joomla
Владею следующими языками технологиями:
XHTML 1.0 Transitional, Strict и 1.1, HTML5;
JavaScript, CSS3, XML, XSL, XPath, DOM;
PHP +5;
Perl;
СУБД: MySQL, Oracle;
Flash, ActionScript, опыт 1 год.
С++; опыт год, не практикую, но если надо будет, могу.
Программные пакеты:
Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Eclipse опыт большой.
Если что-то необходимо знать еще, могу выучиться в кротчайшие сроки.
Соавтор книг:
HTML 4.0 В подлиннике "БХВ-Петербург", 2003г.
Perl. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов "Питер", 2003 г.
Microsoft Office XP. Разработка приложений "БХВ-Петербург", 2003г.
Образование:
2005 г. - 2008 г.
Московский Институт Радиоэлектроники и Автоматики, факультет «Вычислительные машины, комплексы системы и сети».
2002-2005 гг.
Кимрское Медицинске Училище, специальность «Фельдшер общей практики».
Опыт работы:
2008 г. - пожизненно
Фриланс
2006 г. - 2008 г.
Компания FXA Studio. Компания эксклюзивно занимается разработкой и созданием видеораздела «Видеомания» для журнала «Игромания». Работаю в должности генерального директора в дочерней от FXA Studio компании под названием FXA Реклама, которая занимается продажей рекламных площадок в «Видеомании», а также созданием рекламных роликов на заказ. В компании FXA Studio занимаю должность исполнительного продюсера, а также менеджера компании. Опыт работы с людьми в подчинении. Кроме прямых обязанностей разработал веб-панель для отмечания о приходе и уходе сотрудников на работу (work.fxastudio.ru), поддерживаю интросеть компании, являюсь основным автором нашей wiki, в корой пишу статьи о технологиях производства в студии, правилах компании и документообороте.
2005 г. - 2006 г.
Создавал сайт компании «Dubna Money» (к сожалению ни компании ни сайта уже нет).
Занимался web-дизайном, web-программированием, установкой и поддержкой форумов.
Кроме www.dubmon.com создал сайт компании «Инопак» (www.inopack.ru) и поддерживал его некоторое время. Совместно со студией «LionArt» разработал сайты: www.tvoeauto.ru, www.dubnahome.ru, www.clubtrade.ru, www.unonatravel.ru. Их же и сопровождал.
Сентябрь 2003 г. – октябрь 2005 г.
Издательский дом «Техномир», журнал «Игромания».
Журнал о компьютерных играх, комплектующих и ПО.
Участвовал в зарождении раздела «Видеомания», в котором представляются видеосюжеты, репортажи, а также видеоролики, трейлеры и тизеры анонсированных и уже вышедших игр. Занимался подбором и подготовкой видеоматериала, монтажом сюжетов, трейлеров, новостных выпусков, обзоров и текстов для озвучивания. Создавал общий дизайн раздела. Приходилось участвовать в выездах на съемки конференций, таких как «КРИ» и для интервью в такие крупные компании как «Никита», «1С» и «Kranx Production»
В работе использовалось видео и осветительное оборудования, компьютеры и профессиональное ПО.
Март 2003 г. – сентябрь 2003 г.
Компания «Семейный альбом».
Съемка на видео и фото детсадовских групп, школьников, свадеб. Создавал фильмы, цифровые и традиционные фотоальбомы о повседневной жизни детей, свадебных мероприятиях. Занимался съемкой, подготовкой материалов, монтажом и оформлением дисков и внутренней программной оболочки. В работе использовались цифровые видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и профессиональное ПО.
Дополнительные сведения:
Хорошо владею английским языком со словарем; профессиональные навыки владения компьютером, прикладным, видео, графическим и офисным ПО, а также программами разработки web-приложений. Свободное владение Интернетом и электронной почтой; «слепой» набор текста.
Имею опыт написания статей на различные темы (индустрия развлечений, компьютерные и видео игры, веб-технологии, программирование и прочее)
Также консультирую и помогаю эффективно разместить рекламные блоки Google AdSense, Яндекс.Директ или Бегуна на вебстраницах и оптимизировать последние по ключевым словам.
Личные качества:
Настойчив, всегда довожу начатое до конца; полностью и очень скрупулезно реализую свои и чужие интересные идеи. Люблю движение и развитие. Не люблю, когда голова ничем не занята.
Увлечения:
Велоспорт и велотуризм, компьютерные и настольные игры, книги, манга, аниме, подруги, журналы (Shonen Jump, Популярная механика, Forbes, Maxim).
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