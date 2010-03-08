XHTML, CSS, PHP, Perl, JS, XML, XSL, XPath, DOM, SQL, JSON

АХТУНГ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

сорри и т.п.

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ВНИМАНИЕ ДОРОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ!

1. С заказчиками с рейтингом ниже ОДНОГО работаю только при 50% предоплате!

2. С заказчиками с нулевым рейтингом работаю только при 100% предоплате!

3. IE 6 - не поддерживаю!

4. Работаю только по законченному и "подписанному" ТЗ.

5. Вот ссылка на мой календарь http://s.unglued.ru/calendar чтобы потом не кричали, что я пропал.

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Матросов Александр Владимирович.

Дата рождения: 29.07.1985 (25 лет).

Россия, Московская обл., Дубна

Тел.: +7 (926) 602-67-59 (звонить c 10:00 до 20:00).

E-mail: [email protected]

Skype: unglud

ТТХ:

Специалист работы с джижками и CMS:

MODx

WebAsyst

WordPress

Drupal

Bitrix

DataLife Engine

PHPNuke

CS-Cart

Joomla

Владею следующими языками технологиями:

XHTML 1.0 Transitional, Strict и 1.1, HTML5;

JavaScript, CSS3, XML, XSL, XPath, DOM;

PHP +5;

Perl;

СУБД: MySQL, Oracle;

Flash, ActionScript, опыт 1 год.

С++; опыт год, не практикую, но если надо будет, могу.

Программные пакеты:

Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Eclipse опыт большой.

Если что-то необходимо знать еще, могу выучиться в кротчайшие сроки.

Соавтор книг:

HTML 4.0 В подлиннике "БХВ-Петербург", 2003г.

Perl. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов "Питер", 2003 г.

Microsoft Office XP. Разработка приложений "БХВ-Петербург", 2003г.

Образование:

2005 г. - 2008 г.

Московский Институт Радиоэлектроники и Автоматики, факультет «Вычислительные машины, комплексы системы и сети».

2002-2005 гг.

Кимрское Медицинске Училище, специальность «Фельдшер общей практики».

Опыт работы:

2008 г. - пожизненно

Фриланс

2006 г. - 2008 г.

Компания FXA Studio. Компания эксклюзивно занимается разработкой и созданием видеораздела «Видеомания» для журнала «Игромания». Работаю в должности генерального директора в дочерней от FXA Studio компании под названием FXA Реклама, которая занимается продажей рекламных площадок в «Видеомании», а также созданием рекламных роликов на заказ. В компании FXA Studio занимаю должность исполнительного продюсера, а также менеджера компании. Опыт работы с людьми в подчинении. Кроме прямых обязанностей разработал веб-панель для отмечания о приходе и уходе сотрудников на работу (work.fxastudio.ru), поддерживаю интросеть компании, являюсь основным автором нашей wiki, в корой пишу статьи о технологиях производства в студии, правилах компании и документообороте.

2005 г. - 2006 г.

Создавал сайт компании «Dubna Money» (к сожалению ни компании ни сайта уже нет).

Занимался web-дизайном, web-программированием, установкой и поддержкой форумов.

Кроме www.dubmon.com создал сайт компании «Инопак» (www.inopack.ru) и поддерживал его некоторое время. Совместно со студией «LionArt» разработал сайты: www.tvoeauto.ru, www.dubnahome.ru, www.clubtrade.ru, www.unonatravel.ru. Их же и сопровождал.

Сентябрь 2003 г. – октябрь 2005 г.

Издательский дом «Техномир», журнал «Игромания».

Журнал о компьютерных играх, комплектующих и ПО.

Участвовал в зарождении раздела «Видеомания», в котором представляются видеосюжеты, репортажи, а также видеоролики, трейлеры и тизеры анонсированных и уже вышедших игр. Занимался подбором и подготовкой видеоматериала, монтажом сюжетов, трейлеров, новостных выпусков, обзоров и текстов для озвучивания. Создавал общий дизайн раздела. Приходилось участвовать в выездах на съемки конференций, таких как «КРИ» и для интервью в такие крупные компании как «Никита», «1С» и «Kranx Production»

В работе использовалось видео и осветительное оборудования, компьютеры и профессиональное ПО.

Март 2003 г. – сентябрь 2003 г.

Компания «Семейный альбом».

Съемка на видео и фото детсадовских групп, школьников, свадеб. Создавал фильмы, цифровые и традиционные фотоальбомы о повседневной жизни детей, свадебных мероприятиях. Занимался съемкой, подготовкой материалов, монтажом и оформлением дисков и внутренней программной оболочки. В работе использовались цифровые видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и профессиональное ПО.

Дополнительные сведения:

Хорошо владею английским языком со словарем; профессиональные навыки владения компьютером, прикладным, видео, графическим и офисным ПО, а также программами разработки web-приложений. Свободное владение Интернетом и электронной почтой; «слепой» набор текста.

Имею опыт написания статей на различные темы (индустрия развлечений, компьютерные и видео игры, веб-технологии, программирование и прочее)

Также консультирую и помогаю эффективно разместить рекламные блоки Google AdSense, Яндекс.Директ или Бегуна на вебстраницах и оптимизировать последние по ключевым словам.

Личные качества:

Настойчив, всегда довожу начатое до конца; полностью и очень скрупулезно реализую свои и чужие интересные идеи. Люблю движение и развитие. Не люблю, когда голова ничем не занята.

Увлечения:

Велоспорт и велотуризм, компьютерные и настольные игры, книги, манга, аниме, подруги, журналы (Shonen Jump, Популярная механика, Forbes, Maxim).

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