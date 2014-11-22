На постоянную работу требуются:

1. PHP-, MySQL, AJAX-программисты;

2. Программисты, имеющие опыт с WordPress, xtCommerce, osCommerce;

3. Программисты (для мобильных устройств) Android и iOS;

4. Дизайнеры и верстальщики для Web;

5. SEO-оптимизаторы (настоящие SEO-оптимизаторы!) Если вы не знаете о чём в этом пункте идёт речь, то не тратьте моё и своё время.

6. Текстеры и редакторы контента для немецкого и русского языков;

7. Модераторы наших проектов в социальных медиа;