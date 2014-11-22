Требуется по ТЗ разработать Web-админку с нуля (Yii2 + Bootstrap 5 + Node.js) Всё в деталях вместе с ТЗ покажу при первом контакте после просмотра Ваших работ. Оплата сдельная, договорная. ...
На постоянную работу требуются:
1. PHP-, MySQL, AJAX-программисты;
2. Программисты, имеющие опыт с WordPress, xtCommerce, osCommerce;
3. Программисты (для мобильных устройств) Android и iOS;
4. Дизайнеры и верстальщики для Web;
5. SEO-оптимизаторы (настоящие SEO-оптимизаторы!) Если вы не знаете о чём в этом пункте идёт речь, то не тратьте моё и своё время.
6. Текстеры и редакторы контента для немецкого и русского языков;
7. Модераторы наших проектов в социальных медиа;
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Задание такое: написать php-класс, который будет отправлять и принимать данные из сторонней админки. Таких админок имеется несколько, но не у всех есть АПИ. Требуется: 1. Логиниться в админку с данными доступа взятыми от пользователя; 2. Считывать данные из этой ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать фирменный стиль включая логотип для гостиничного бизнеса (не гостиница!). Если исполнитель имеет также опыт в разработке дизайна сайтов и/или дизайна мобильных приложений, то такому исполнителю отдаётся наибольшее предпочтение. Детальней объясню при первом контакте после просмотра ...Фирменный стиль28 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать два Android приложения. Оба приложения являются клиентами для работы с нашим API. Функционал и расчёты выполняются на стороне нашего сервера. Приложения лишь отображают результаты. Всё в деталях покажу при первом контакте после просмотра Ваших работ. ...Мобильные приложения17 заявокЗакрыт2 года назад
Парсер страничек портала по указаному URL адресу. Скрипт PHP должен быть оформлен в виде класса. На входе: Inputtext и Button для указания URL и кнопка "Парсить"; На выходе: массив собранных со странички полей с данными; Адрес портала для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать скрипт (PHP/JavaScript) для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте. Впоросы/предложения и детали задания при контакте через скайп. Оплата сдельная, договорная. Контакт по Skype (ник в моём профиле).Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через скайп. Оплата сдельная, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Сверстать адаптивный темплейт (HTML5/CSS/ по необходимости JavaScript). PSD имеется. Покажу макет после контакта и просмотра Ваших работ. Оплата сдельная, договорная. Контакт по Skype (ник в моём профиле).HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
PHP cкрипт для осуществелиния нескольких действий с Plesk панелью из своего сайта. Использовать API от Plesk-панели для автоматического создания/изменения/удаления FTP-пользователя сайта. Документация по работе с FTP пользователями: [url=http://download1.parallels.com/Plesk/Doc/es-ES/online/plesk-api-rpc/index.htm?fileName=35213.htm]тут[/url] С чем именно предстоит работать ознакомиться можно тут: [url=http://download1.parallels.com/Plesk/Doc/es-ES/online/plesk-api-rpc/index.htm?fileName=about.htm]Plesk API Reference[/url] Оплата ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать PHP cкрипт для поиска релевантных текстов к заданному тексту. Поиск должен выполняться максимально быстро. Рассмотрим также [b]альтернативные против PHP[/b] решения. Имеется примерно 450.000 текстов на различных языках, из различных блогов, в кодировке UTF8, каждый текст в среднем ...Закрыт7 лет назад
PHP cкрипт для бэкапа и восстановления google drive. Использовать Google API для создания/восстановления бэкапа сайта. Оплата сдельная, договорная. Дальнейшая информация через скайп.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надо дополнить функционал WordPress плагина, с частичным изменением существющего функционала. Этот заказ подходит для Вас если: - Вы PHP программист, знаете что такое JavaScript и CSS для Вас не новость; - работаете лично (не перепродаёте чужой труд); - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется WordPress плагин для Facebook в неработающем состоянии, т.к. АПИ facebook'а изменился. Надо исправить этот плагин так, чтобы он был в рабочем состоянии, т.е. надо проверить его работу и внести исправления согласно новому API Facebook. Не переживайте, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На постоянную работу требуются: программисты PHP + MySQL + AJAX; Если Вы имете опыт работы с фреймворками, то это ещё один +. Обязательные условия: - выполнение заданий/проектов от начала и до "завершения"; - выполнение заданий/проектов в оговоренные сроки; - ответственное отношение ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. От Вас требуется: 1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени; 2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать несложный темплейт для Wordpress. Дивная, валидная вёрстка. Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera и т.д. Скрин вышлю по скайпу. На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: sabia-sd Оплата сдельная. Договорная. Предложения типа «я всё могу, пишите мне в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вы программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. Задача: надо подключить dropbox к сайту (онлайн-сервис). Тут есть описание для PHP: https://www.dropbox.com/developers/core/start/php Контакт только по скайп. Контактные данные тут: http://www.weblancer.net/users/sabia/Закрыт9 лет назад
Требование к исполнителю: Вы знаете и можете применять PHP классы, методы и объекты. Описание задачи: Дизайн НЕ требуется, но отображен должен быть календарь с событиями. Никакой регистрации пользователей, никакого логина, накаких профилей пользователей. Тут речь идёт только о планировании ...Закрыт10 лет назад
ТЗ: В одном файле, который имеет структуру CSV с разделеителем TAB, в определённом месте есть число, которое надо перевести в штрих-код (Barcode). Рядом с этим файлом лежит Microsoft Word документ, при открытии которого, надо прочитать число из ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
MySQL+PHP сервис счётчиков для сайтов (интерфейс с использованием Ajax). По скайпу покажу очень похожий пример. Оплата сдельная. Договорная. Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ! Контакт по Skype.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад