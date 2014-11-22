sabia

Антон sabia

 
41 годУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

На постоянную работу требуются:

1. PHP-, MySQL, AJAX-программисты;

2. Программисты, имеющие опыт с WordPress, xtCommerce, osCommerce;

3. Программисты (для мобильных устройств) Android и iOS;

4. Дизайнеры и верстальщики для Web;

5. SEO-оптимизаторы (настоящие SEO-оптимизаторы!) Если вы не знаете о чём в этом пункте идёт речь, то не тратьте моё и своё время.

6. Текстеры и редакторы контента для немецкого и русского языков;

7. Модераторы наших проектов в социальных медиа;

PHPWordPressMySQLAndroidiOSAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отправка и получение данных из админки сайта на PHP

    Задание такое: написать php-класс, который будет отправлять и принимать данные из сторонней админки. Таких админок имеется несколько, но не у всех есть АПИ. Требуется: 1. Логиниться в админку с данными доступа взятыми от пользователя; 2. Считывать данные из этой ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать фирменный стиль

    Необходимо разработать фирменный стиль включая логотип для гостиничного бизнеса (не гостиница!). Если исполнитель имеет также опыт в разработке дизайна сайтов и/или дизайна мобильных приложений, то такому исполнителю отдаётся наибольшее предпочтение. Детальней объясню при первом контакте после просмотра ...

    Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения
    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Два Android приложения

    Требуется разработать два Android приложения. Оба приложения являются клиентами для работы с нашим API. Функционал и расчёты выполняются на стороне нашего сервера. Приложения лишь отображают результаты. Всё в деталях покажу при первом контакте после просмотра Ваших работ. ...

    Android
    Мобильные приложения17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер страничек портала (PHP) по указаному URL адресу

    Парсер страничек портала по указаному URL адресу. Скрипт PHP должен быть оформлен в виде класса. На входе: Inputtext и Button для указания URL и кнопка "Парсить"; На выходе: массив собранных со странички полей с данными; Адрес портала для ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Скрипт по проверке написанного текста (PHP/JavaScript)

    Необходимо написать скрипт (PHP/JavaScript) для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте. Впоросы/предложения и детали задания при контакте через скайп. Оплата сдельная, договорная. Контакт по Skype (ник в моём профиле).

    PHPJavascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • VisualBasic макрос MS Word

    Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через скайп. Оплата сдельная, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать адаптивный темплейт (HTML5)

    Сверстать адаптивный темплейт (HTML5/CSS/ по необходимости JavaScript). PSD имеется. Покажу макет после контакта и просмотра Ваших работ. Оплата сдельная, договорная. Контакт по Skype (ник в моём профиле).

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PHP cкрипт / Plesk панель. Автоматическое создание пользователя

    PHP cкрипт для осуществелиния нескольких действий с Plesk панелью из своего сайта. Использовать API от Plesk-панели для автоматического создания/изменения/удаления FTP-пользователя сайта. Документация по работе с FTP пользователями: [url=http://download1.parallels.com/Plesk/Doc/es-ES/online/plesk-api-rpc/index.htm?fileName=35213.htm]тут[/url] С чем именно предстоит работать ознакомиться можно тут: [url=http://download1.parallels.com/Plesk/Doc/es-ES/online/plesk-api-rpc/index.htm?fileName=about.htm]Plesk API Reference[/url] Оплата ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP cкрипт для поиска релевантных текстов к заданному тексту

    Требуется сделать PHP cкрипт для поиска релевантных текстов к заданному тексту. Поиск должен выполняться максимально быстро. Рассмотрим также [b]альтернативные против PHP[/b] решения. Имеется примерно 450.000 текстов на различных языках, из различных блогов, в кодировке UTF8, каждый текст в среднем ...

    PHPMongoDB
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP cкрипт для бэкапа и восстановления (работа с google drive)

    PHP cкрипт для бэкапа и восстановления google drive. Использовать Google API для создания/восстановления бэкапа сайта. Оплата сдельная, договорная. Дальнейшая информация через скайп.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переписать существующий WordPress плагин (PHP, Java Script)

    Надо дополнить функционал WordPress плагина, с частичным изменением существющего функционала. Этот заказ подходит для Вас если: - Вы PHP программист, знаете что такое JavaScript и CSS для Вас не новость; - работаете лично (не перепродаёте чужой труд); - ...

    PHPJavascriptWordPressCSS
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress плагин для Facebook

    Имеется WordPress плагин для Facebook в неработающем состоянии, т.к. АПИ facebook'а изменился. Надо исправить этот плагин так, чтобы он был в рабочем состоянии, т.е. надо проверить его работу и внести исправления согласно новому API Facebook. Не переживайте, ...

    PHPJavascriptWordPressCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • WEB-программисты (PHP+MySQL+AJAX)

    На постоянную работу требуются: программисты PHP + MySQL + AJAX; Если Вы имете опыт работы с фреймворками, то это ещё один +. Обязательные условия: - выполнение заданий/проектов от начала и до "завершения"; - выполнение заданий/проектов в оговоренные сроки; - ответственное отношение ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист PHP, MySQL, JavaScript/Ajax

    На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. От Вас требуется: 1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени; 2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Wordpress темплейт

    Сделать несложный темплейт для Wordpress. Дивная, валидная вёрстка. Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera и т.д. Скрин вышлю по скайпу. На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: sabia-sd Оплата сдельная. Договорная. Предложения типа «я всё могу, пишите мне в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подключить dropbox

    Вы программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. Задача: надо подключить dropbox к сайту (онлайн-сервис). Тут есть описание для PHP: https://www.dropbox.com/developers/core/start/php Контакт только по скайп. Контактные данные тут: http://www.weblancer.net/users/sabia/

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Планировщик задач на PHP без дизайна

    Требование к исполнителю: Вы знаете и можете применять PHP классы, методы и объекты. Описание задачи: Дизайн НЕ требуется, но отображен должен быть календарь с событиями. Никакой регистрации пользователей, никакого логина, накаких профилей пользователей. Тут речь идёт только о планировании ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать Макрос на Visual Basic (VB)

    ТЗ: В одном файле, который имеет структуру CSV с разделеителем TAB, в определённом месте есть число, которое надо перевести в штрих-код (Barcode). Рядом с этим файлом лежит Microsoft Word документ, при открытии которого, надо прочитать число из ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • MySQL+PHP счётчик для сайтов (интерфейс Ajax)

    MySQL+PHP сервис счётчиков для сайтов (интерфейс с использованием Ajax). По скайпу покажу очень похожий пример. Оплата сдельная. Договорная. Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ! Контакт по Skype.

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
FreeLocker
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Парсер страничек портала (PHP) по указаному URL адресу
Все отлично. Рекомендую и спасибо за совместную работу.
Александр выполнил заказ на отлично. В точности соблюдая все наши требования. Всегда оставался на связи. Все сроки были соблюдены. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
ivandobychin
Иван 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Сверстать адаптивный темплейт (HTML5)
Очень доволен сотрудничеством с Антоном. Была проделана не маленькая работа, клиент всегда был на связи + четкая постановка задачи и моментальная оплата. Помимо работы еще очень приятный в общении человек. Спасибо за сотрудничество!
Всё супер! Быстро и качественно выполнил сложнейший проект за который даже профи-верстальщики не берутся! Иван был всегда на связи. Спасибо за отличную работу.
Ответный отзыв
lemax
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$640
10 баллов
8 лет назад
PHP cкрипт для бэкапа и восстановления (работа с google drive)
Антон прекрасный заказчик. Живой, открытый, добрый и интересный, с интересными проектами и задачами. Объясняет доступно и всегда готов пойти на встречу. Таких заказчиков единицы! :) Не скуп, ценит соблюдение сроков и ответственность
Евгений молодец! Работает быстро и качественно. Соблюдает все детали и сроки поставленной задачи. Всегда на связи. Рекомендую! Хотя нет, не рекомендую, так как он мне самому нужен, лучше приберегу его для себя... :)
Ответный отзыв
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
8 баллов
9 лет назад
Wordpress темплейт
Все хорошо, спасибо. Получил оплату, благодарю.
Спасибо! Никита всё выполнил вовремя и всегда был на связи. Даже после принятия оплаты и сдачи проекта остаётся отзывчивым на любые вопросы.
Ответный отзыв
skl0n
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Php-cкрипт: регистрация и размещение на сайты
Отличный заказчик, очень рад с ним сотрудничать, всегда на связи, осведомлен и проницателен, харизматичен и невозмутим:)
Александр всё сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв