skl0n

Александр Скляренко skl0n

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
php, js, html

Отзывы заказчиков

sabia
Антон 
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Php-cкрипт: регистрация и размещение на сайты
PHP
Александр всё сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать.
Отличный заказчик, очень рад с ним сотрудничать, всегда на связи, осведомлен и проницателен, харизматичен и невозмутим:)
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