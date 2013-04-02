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Александр Скляренко
skl0n
skl0n
38 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
php, js, html
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Антон
sabia
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
(-1)
$30
10 баллов
12 лет назад
Php-cкрипт: регистрация и размещение на сайты
PHP
Александр всё сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать.
Отличный заказчик, очень рад с ним сотрудничать, всегда на связи, осведомлен и проницателен, харизматичен и невозмутим:)
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Отзывы заказчиков
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