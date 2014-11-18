Программист PHP, MySQL, JavaScript/Ajax

На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax.

От Вас требуется:

1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени;

2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если надо);

3). Умение самостоятельно работать;

4). У Вас должен быть ПК-совместимый, работающий микрофон, для общения по Skype )

Контакт только по скайп.

Контактные данные тут: http://www.weblancer.net/users/sabia/