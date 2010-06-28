Web-программист. Постоянная занятость.

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный PHP разработчик с опытом. Обязательные навыки: - PHP (OOP), MySQL; - технический английский. Желательные навыки: - MVC patterns; - опыт рефакторинга больших проектов. Описание проекта: Разработка и поддержка веб-приложения. Дата начала работ: ASAP *** Оплата: ...
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Важно!
Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка ибо пинать это не хорошо.
Требования к кандидату:
- PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS;
- опыт работы с PHP от 2 лет;
- опыт работы с Joomla, Magento, Presta, WP, Boonex (если с чем-то из этого не работали, не беда, пишите, с чем доводилось иметь дело);
- наличие портфолио/примеров работ;
- понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;
- опыт создания проектов с нуля. Опыт работы с фреймворками, прежде всего Zend, знакомство с Symfony, MVC, CodeIgniter приветствуется;
- доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.
Полный рабочий день. Проживание на территории Украины.
Возможна работа как в офисе (Киев), так и удаленно.
Обучение, участие в тематических семинарах за счет компании.
Уровень ЗП определяется по результатам выполнения тестового оплачиваемого задания.
Заявки оставляйте на этом сайте или отписывайте на почту.
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