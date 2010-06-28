Web-программист. Постоянная занятость.

Важно!

Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка ибо пинать это не хорошо.

Требования к кандидату:

- PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS;

- опыт работы с PHP от 2 лет;

- опыт работы с Joomla, Magento, Presta, WP, Boonex (если с чем-то из этого не работали, не беда, пишите, с чем доводилось иметь дело);

- наличие портфолио/примеров работ;

- понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;

- опыт создания проектов с нуля. Опыт работы с фреймворками, прежде всего Zend, знакомство с Symfony, MVC, CodeIgniter приветствуется;

- доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.

Полный рабочий день. Проживание на территории Украины.

Возможна работа как в офисе (Киев), так и удаленно.

Обучение, участие в тематических семинарах за счет компании.

Уровень ЗП определяется по результатам выполнения тестового оплачиваемого задания.

Заявки оставляйте на этом сайте или отписывайте на почту.