Web-программист. Постоянная занятость.

$2500
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок448 просмотров
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Важно!

Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка ибо пинать это не хорошо.

Требования к кандидату:

- PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS;

- опыт работы с PHP от 2 лет;

- опыт работы с Joomla, Magento, Presta, WP, Boonex (если с чем-то из этого не работали, не беда, пишите, с чем доводилось иметь дело);

- наличие портфолио/примеров работ;

- понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;

- опыт создания проектов с нуля. Опыт работы с фреймворками, прежде всего Zend, знакомство с Symfony, MVC, CodeIgniter приветствуется;

- доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.

Полный рабочий день. Проживание на территории Украины.

Возможна работа как в офисе (Киев), так и удаленно.

Обучение, участие в тематических семинарах за счет компании.

Уровень ЗП определяется по результатам выполнения тестового оплачиваемого задания.

Заявки оставляйте на этом сайте или отписывайте на почту.

13 лет назад
web101
Михаил 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
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