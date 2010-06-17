Веб-программист (удаленно)

Для постоянного сотрудничества ищу толкового Flash программиста сейчас висит три небольших проекта, если флешер еще и будет знать www.qubix-cms.org совсем замечательно Всех кого заинтересовало предложение, оставляйте контакты. СТУДИИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ МИМО !!!