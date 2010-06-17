Веб-программист (удаленно)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок353 просмотра
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График работы: Полный рабочий день

Занятость: Полная

Требования:

Возраст: от 20

Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются

Опыт работы в данной области: 1-2 года

Условия работы:

• PHP , MySQL , JS

• Знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)

• Умение разгребать «чужой» код

• Обязательный опыт работы с CMS 1С-Битрикс, Joomla на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)

• Опыт работы с php фреймворками приветствуется

Обязанности:

• Разработка (веб-проекты, интеграция)

• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.

• неделя испытательный срок, далее ставка + бонусы от выработки и качества работы.

• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.

13 лет назад
deox
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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