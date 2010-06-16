Программист C#, MySQL 5, PHP 5

Всем привет! Ищу настоящего специалиста для работы над Интернет магазином под управлением WebAsyst Shop. Требования: - умение создавать дополнительные модули и инструменты для WebAsyst - верстка, интеграция новых модулей, настройка шаблона - и т.д. Работа над конкретными задачами, оплата поэтапная: WM, ...
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В УК «Адонаи» в 2010 году разрабатывался веб-портал «Мастерская судьбы Константина Адонаи». Был создан программный контейнер, написанный на языке C# на платформе .NET Framework и с использованием технологии XNA. Основная часть кода была посвящена графическому интерфейсу. Интерфейс был написан с помощью библиотеки XNA. При создании контейнера использовался f-in-box, редактор HM NIS Edit и т.п. Исходя из этого, программисту, который должен продолжить работу над порталом, нужны следующие знания и навыки:
• знание Visual C#
• умение работать с XNA Framework
• умение разбираться в чужом коде
• иметь представление о криптографии
• желательно иметь опыт разработки приложений в игровых движках
Есть также необходимость в хорошем знании следующих программ:
MySQL 5, PHP 5.
Требуется также умение настроить сервер в интернете (MySQL 5 (с поддержкой таблиц типа innoDB и MyISAM (вторая таблица стандартная))+PHP 5;
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