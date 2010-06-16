Всем привет! Ищу настоящего специалиста для работы над Интернет магазином под управлением WebAsyst Shop. Требования: - умение создавать дополнительные модули и инструменты для WebAsyst - верстка, интеграция новых модулей, настройка шаблона - и т.д. Работа над конкретными задачами, оплата поэтапная: WM, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен продвинутый флешер для разработки игр для социальных сетей.
Полная занятость. Либо удалёнка, либо в офисе в Ивано-Франковске (Украина). Это филиал киевской компании http://vogat.com
Оплата адекватная с ростом по результатам первого месяца работы. Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве.
Обязанности:
Полная разработка клиентской части игры на Flash по готовых иллюстрациях и требованиях к функционалу.
Что нужно уметь:
- Создать и закодить интерфейс и все интерактивные объекты. Анимации минимум, можно будет думать над эффектами при взаимодействии объектов.
- Объекты кодить через классы, а не с кодом внутри муви-клипов.
- Организация обмена данными с сервером игры и с API соц-сети (в перспективе нескольких).
- По данных с сервера (картинка и параметры) нужно уметь динамически создавать новые игровые объекты.
- Писать качественный комментированный код, который будет легко поддерживать.
- Нужно не бояться предлагать лучшие решения задач, чем те которые предлагаются менеджером, ибо Вы флэш должны знать лучше за менеджера проекта.
- Оценивать объемы работ и укладываться в оговоренные сроки выполнения.
Если не сможете нас убедить, что Вы это умеете, придется выполнять тестовые задания.
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