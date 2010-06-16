Нужен продвинутый флешер для разработки игр для социальных сетей.

Полная занятость. Либо удалёнка, либо в офисе в Ивано-Франковске (Украина). Это филиал киевской компании http://vogat.com

Оплата адекватная с ростом по результатам первого месяца работы. Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве.

Обязанности:

Полная разработка клиентской части игры на Flash по готовых иллюстрациях и требованиях к функционалу.

Что нужно уметь:

- Создать и закодить интерфейс и все интерактивные объекты. Анимации минимум, можно будет думать над эффектами при взаимодействии объектов.

- Объекты кодить через классы, а не с кодом внутри муви-клипов.

- Организация обмена данными с сервером игры и с API соц-сети (в перспективе нескольких).

- По данных с сервера (картинка и параметры) нужно уметь динамически создавать новые игровые объекты.

- Писать качественный комментированный код, который будет легко поддерживать.

- Нужно не бояться предлагать лучшие решения задач, чем те которые предлагаются менеджером, ибо Вы флэш должны знать лучше за менеджера проекта.

- Оценивать объемы работ и укладываться в оговоренные сроки выполнения.

Если не сможете нас убедить, что Вы это умеете, придется выполнять тестовые задания.