Программист для проекта на CMS Koobi

Требуется второй программист для реализации проекта на CMS Koobi в паре.

Срок исполнения проекта с 14 июня до 15 июля.

Общий бюджет проекта 1250 уе.

Вы сами в паре с программистом решаете вашу загруженность и соответственно вашу часть оплаты.

Требования:

- знание CMS Koobi

- быть на связи ежедневно в любом удобном для вас виде (мыло, скайп, ася)

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Контактные данные:

[email protected]