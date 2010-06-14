Программист для проекта на CMS Koobi

Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области. Обслуживания группы сайтов. Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс). Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для ...
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Требуется второй программист для реализации проекта на CMS Koobi в паре.
Срок исполнения проекта с 14 июня до 15 июля.
Общий бюджет проекта 1250 уе.
Вы сами в паре с программистом решаете вашу загруженность и соответственно вашу часть оплаты.
Требования:
- знание CMS Koobi
- быть на связи ежедневно в любом удобном для вас виде (мыло, скайп, ася)
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
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