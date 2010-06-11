Программист PHP + Java Script

Требования:

- Опыт программирования, более 2-х лет на "голом" PHP или с использованием фреймворков (Cake, Zend, CodeIgniter) + база данных MySQL.

- Основы ООП программирования.

- Опыт вертски: 1 год. Технологии (стандарты): HTML, CSS, div, W3C, оптимизированная для поисковиков.

- Программирование на AJAX, JQuery, Java Script более 1 года.

Мы предлагаем:

- интересные, сложные проекты, проффесиональный рост;

- высокую зарплату.

Зарплата будет определяться на основании навыков и проффесионализма кандидата.

Работа в офисе означает работа в Одессе и в офисе, не удаленно.