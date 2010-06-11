Программист PHP + Java Script

Здравствуйте. Для разработки и анимации сайта ищу флешера. Работа по договору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Опыт программирования, более 2-х лет на "голом" PHP или с использованием фреймворков (Cake, Zend, CodeIgniter) + база данных MySQL.
- Основы ООП программирования.
- Опыт вертски: 1 год. Технологии (стандарты): HTML, CSS, div, W3C, оптимизированная для поисковиков.
- Программирование на AJAX, JQuery, Java Script более 1 года.
Мы предлагаем:
- интересные, сложные проекты, проффесиональный рост;
- высокую зарплату.
Зарплата будет определяться на основании навыков и проффесионализма кандидата.
Работа в офисе означает работа в Одессе и в офисе, не удаленно.
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