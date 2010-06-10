Нужны 2 флексера на фулл тайм

Обязанности: разработка прикладного слоя web портала, создание web сервисов Требования: практический опыт работы с Net Frame Work, ASP, ASP. NET, C #, ADO. NET, XML, XSLT, JavaScript/ VB Script, AJAX, опыт от года, знание IIS ...
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Доброго дня!
Нужны 2 хороших флекс-программиста на полный рабочий день.
Желательно из Харькова.
Вариант удаленки тоже рассматривается.
ЗП высокая.
Подробности в скайпе vega-design
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