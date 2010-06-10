Удаленный веб-программист

$200
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок327 просмотров
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Требуется удаленный веб-программист, не фулл тайм, со знанием php, mysql, ajax, jquery, умеющий оптимизировать скрипты и запросы к mysql для сотрудничества на постоянной основе. Загрузка в месяц на 20-40 часов, иногда больше (при возможности исполнителя). Оплата исходя из расчёта 7-10 у.е./час, по каждому заданию оговариваем стоимость. Это скорее не вакансия, а предложение тендера на проекты на постоянной основе. Вакансия подразумевает, что у исполнителя могут быть другие проекты, но при их исполнении он учитывает минимум 20 часов в месяц на наши нужды, то есть варианты вроде "смогу через неделю, может быть" не интересны.

Обязательно ежедневное наличие на связи по асе, порядочность, аккуратность. Кому нужна гарантированная ежемесячная подработка без нервотрепки, думаю останется доволен.

Среди возможных кандидатов обсуждаем стоимость на пару пробных заданий, если по цене на них сходимся - пробуем работать на постоянной основе.

п.с. первое время работаем через сбс или с дроблением оплаты на мелкие порции. посредников и студии просьба не беспокоить - я намерен оплачивать только труд исполнителя

14 лет назад
duduka_stas
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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