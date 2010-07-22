Web-программист (работа в офисе компании)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок85 просмотров
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Обязанности: разработка прикладного слоя web портала, создание web сервисов

Требования: практический опыт работы с Net Frame Work, ASP, ASP. NET, C #, ADO. NET, XML, XSLT, JavaScript/ VB Script, AJAX, опыт от года, знание IIS 6. 0 и выше

Издательский холдинг ПРОСПЕКТ предоставляет со своей стороны:

- профессиональный и карьерный рост;

- официальное трудоустройство, соц. пакет;

- пятидневная рабочая неделя (с 9. 00 до 18. 00);

- профессиональный рост.

До 15 августа направляйте РЕЗЮМЕ на электронный адрес: [email protected]

Издательский холдинг "ПРОСПЕКТ" крупная стабильная омская компания, 11 лет успешно работающая на омском рынке СМИ.

Подробно проекте на официальном сайте ГИ "ПРОСПЕКТ": www. prospektgroup. ru

13 лет назад
hr_555000
Ольга 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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