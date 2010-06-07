Требуется php разработчик в офис, Киев

На постоянную работу нужен программист, только с Украины, ответственный, который не пропадает, всегда берет телефон, желательно знающий симфони, умеющий верстать шаблоны, постоянное сотрудничество, оплата по проектно. первое время оплата не большая. КИДАЛ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. ...