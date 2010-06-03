Веб дизайнер и программист на PHP + HTML + JS

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Требуеться веб дизнайнер + по совместитильству веб программист. В новую фирму Kkopai. Работа удалённая.

На постоянную работу.

Зарплата по выполнению задания.

Зарплата ДОГОВОРНАЯ.

PHPHTML
14 лет назад
Lev_gr
Лев 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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