Программист PHP требуется срочно (Киев)

$1400
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Зарплата от 1400$ (по результатам собеседования)

Опыт работы: От 1 года

Возраст: 21 - 27 лет.

Пол: Мужской

Работа в офисе, г.Киев

Требования к соискателю:

Опыт работы с PHP, PHP5, ООП, CSS, HTML, JS

Знание MySQL, уровней нормализации таблиц, безопасного, оптимального написания кода.

Базовые знания FreeBSD, SVN, SSH, Jquery.

ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошие знания CSS (хаки), HTML, JS, Jquery, Валидность WC3.

Приветсвуются следующие навыки ДУМАТЬ, задавать вопросы, предлагать решения, быстро и качественно писать код.

В обязанности входит:

1. Проектировать программные комплексы.

2. Разрабатывать код на PHP

3. Проектировать и создавать базы данных на MySql

4. Проектировать и реализовывать интерфейсы на HTML + Javascript

5. Проектировать и разрабатывать бизнес логику приложений.

У нас Вы получите:

1. Огромный опыт работы.

2. Хорошую мотивацию.

3. Образование.

4. Опыт разработки больших, сложных и интересных проектов.

Если данная вакансия Вас заинтересовала, высылайте свое резюме по адресу: [email protected]

Отправляя резюме, в теме письма обязательно укажите название должности, на которую Вы претендуете. Просьба присылать резюме в виде прикрепленного к письму файла, и файл этот называть Вашим email адресом. Например: [email protected].

PHP
14 лет назад
sheva
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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