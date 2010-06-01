PHP-программист

Мы ищем программиста для участия в разработке и развитии наших проектов (на данный момент: wishop.ru, wish.msn.ru). Занятость обсуждается.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение по месту — Москва, но готовы рассмотреть всех претендентов.

Требования:

1. Знание PHP5, включая реализацию ООП.

2. Знание СУБД Mysql 5

3. Опыт работы в команде с использованием системы контроля версий.

4. Желательно: опыт использования Zend Framework

5. Желательно: опыт разработки посещаемых сайтов

Обязательно прислать кусок кода (10-15 Кб) для оценки и портфолио проектов.

Условия:

— удаленная работа (выдаются конкретные задания и контролируется срок

их исполнения)

— испытательные срок 3 месяца. может быть завершен досрочно по итогам работы

— обязательно нахождение в сети 2-3 часа в течении раб дня по Москве

для оперативного обсуждения

— заключение трудового договора

— индексация ЗП

Пишите в комментариях стоимость вашего часа работы.