PHP-программист

Компания "Астек", лидер в разработке рекламных систем с 2005-го года, ищет PHP-программистов на интересную и высокооплачиваемую работу в отдел бизнес-логики. Требования : Опыт разработки на PHP не менее 2 лет. Знание PHP, OOP Опыт работы с реляционными БД (MySQL) Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем программиста для участия в разработке и развитии наших проектов (на данный момент: wishop.ru, wish.msn.ru). Занятость обсуждается.
Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение по месту — Москва, но готовы рассмотреть всех претендентов.
Требования:
1. Знание PHP5, включая реализацию ООП.
2. Знание СУБД Mysql 5
3. Опыт работы в команде с использованием системы контроля версий.
4. Желательно: опыт использования Zend Framework
5. Желательно: опыт разработки посещаемых сайтов
Обязательно прислать кусок кода (10-15 Кб) для оценки и портфолио проектов.
Условия:
— удаленная работа (выдаются конкретные задания и контролируется срок
их исполнения)
— испытательные срок 3 месяца. может быть завершен досрочно по итогам работы
— обязательно нахождение в сети 2-3 часа в течении раб дня по Москве
для оперативного обсуждения
— заключение трудового договора
— индексация ЗП
Пишите в комментариях стоимость вашего часа работы.
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