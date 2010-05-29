В крупную компанию требуется руководитель для создания web-проекта с опытом работ от 3-х лет. Желательно наличие готовой команды. Определение заработной платы по итогам собеседования. Резюме направлять по e-mail: [email protected]. Наличие фотографии обязательно. Только Санкт-Петербург! Не удаленно!
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Требуется web-программист. Оплата фиксированная за проект или почасовая.
Минимальные требования: php, навыки рабоыт с фреймворками, mysql, firebird, опыт от 2 лет.
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