Php/mysql программист на половину рабочего дня

В крупную компанию требуется руководитель для создания web-проекта с опытом работ от 3-х лет. Желательно наличие готовой команды. Определение заработной платы по итогам собеседования. Резюме направлять по e-mail: [email protected]. Наличие фотографии обязательно. Только Санкт-Петербург! Не удаленно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек
- подробно документирующий код в процессе его создания;
- без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования;
- понимающий основы ООП в PHP;
- ответственно подходящий к поставленной задаче;
- работающий на результат;
- умеющий и желающий работать в команде;
- умеющий читать и понимать документацию на английском языке;
- умеющий писать документацию на русском языке;
- способный аргументированно отстоять сроки реализации порученной ему задачи;
Необходим опыт:
- программирования и поддержки динамических сайтов;
- создания систем администрирования, индивидуальных back-office'ов и сервисов;
- проектирования БД;
- применения технологий: PHP, mySQL, HTML, CSS;
Полезен опыт:
- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;
- создания веб проектов с использованием wordpressl, движка форумов IPB, phpBB;
Задачи:
- проектирование и разработка вебпроектов различных уровней сложности c использованием технологий Apache, PHP, mySQL, XML, XSLT;
- участие в развитии направления разработки интернет приложений;
Что можем предложить:
- удаленная работа с достаточно гибким графиком
- оплата исходя из отработанных часов раз в неделю
- загрузка в районе 4 часов в день
- неформальное устное общение по скайпу, консультации с другими программистами при необходимости
в предложении жду опыт работы, возможно примеры выполненных проектов и стоимость в месяц исходя из полставки (4 часа работы по рабочим дням, сб, вс - выходные)
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