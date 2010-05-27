Разработчик Ajax/DHTML

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
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Требуется специалист по Ajax/DHTML для доработки готовых и написания новых скриптов и функций.

Наличие опыта и нормальных примеров работ обязательно.

Без длительной истории на сайте и репутации - просьба не писать.

Без готовности быть на связи и в дальнейшем (при необходимости - платно) поддерживать/исправлять свои скрипты - просьба не писать.

Вобщем интересует адекватный грамотный и ответственный разработчик, а не однодневка зарабатывающая на пиво.

HTMLAjax
14 лет назад
Drew_Inc
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Viper203
37 летЛихтенштейн
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
Задание выполнено быстро, грамотно, на 100% в соответствии с требованиями.
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