Нужен специалист по CodeIgniter (CI)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Знакомство с фреймворком CodeIgniter (CI), знания php, немного аджакс.

Требуется внести изменения в скрипт написан на CodeIgniter

14 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
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