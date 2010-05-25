Senior PHP developer

Для работы по прямому контракту с зарубежным заказчиком разыскивается опытный программист (не менее 3х лет опыта разработки коммерческих проектов на PHP), эксперт в разработке веб-проектов на PHP

Заработная плата – по результатам собеседования и выполнения тестового задания, порядка 2000 долларов в месяц

Режим работы – удаленный на полный рабочий день (8 часов в день, 5 дней в неделю)

Трудоустройство – прямой контракт с иностранным работодателем.

Проживание – Сибирь или Дальний Восток России (ограничение связано с удобными для заказчика часовыми поясами).

Более детальные требования:

– отличное знание PHP5, объектно ориентированное программирование, MySQL;

– как минимум продвинутый пользователь Unix/Linux и Windows;

– хорошие рабочие знания HTML, Javascript, AJAX;

– хороший уровень письменного английского и как минимум рабочий разговорного английского;

Также плюсом будут:

– опыт работы по agile методологии;

– опыт разработки с использованием Zend Framework;

– опыт работы с англоязычными заказчиками;

Заинтересованным кандидатам просьба прилагать к предложению резюме (на английском)