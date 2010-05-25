Senior PHP developer

Разработчик на PHP на полный день в веб-студию. В данный момент все крупные проекты в студии создаются на Magento и на Zend Framework, по этому основное требование — опыт работы и знание либо одного, либо другого, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы по прямому контракту с зарубежным заказчиком разыскивается опытный программист (не менее 3х лет опыта разработки коммерческих проектов на PHP), эксперт в разработке веб-проектов на PHP
Заработная плата – по результатам собеседования и выполнения тестового задания, порядка 2000 долларов в месяц
Режим работы – удаленный на полный рабочий день (8 часов в день, 5 дней в неделю)
Трудоустройство – прямой контракт с иностранным работодателем.
Проживание – Сибирь или Дальний Восток России (ограничение связано с удобными для заказчика часовыми поясами).
Более детальные требования:
– отличное знание PHP5, объектно ориентированное программирование, MySQL;
– как минимум продвинутый пользователь Unix/Linux и Windows;
– хорошие рабочие знания HTML, Javascript, AJAX;
– хороший уровень письменного английского и как минимум рабочий разговорного английского;
Также плюсом будут:
– опыт работы по agile методологии;
– опыт разработки с использованием Zend Framework;
– опыт работы с англоязычными заказчиками;
Заинтересованным кандидатам просьба прилагать к предложению резюме (на английском)
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Меня зовут Татьяна, я представляю киевскую компанию Cogniance. На данный момент мы хотели бы пригласить к сотрудничеству Flex разработчика, для работы над 3х месячным проектом. Желательно доступность человека на 6-8 часов в день. Проект – ...Закрыт14 лет назад
Вкратце, нужно будет писать SOAP-сервисы. Будет очень много взаимодействия с XML и XSL. Главное качество - лихо разбираться в технологиях и понимать как работает http, fastcgi и нахрена это всё вообще. Нужен адекватный человек, любящий своё дело. Юношеские амбиции ...Закрыт14 лет назад
ООП, MVC, PHP5.3, MySQL, jQuery, SVN Опыт работы не очень важен, главное, чтобы человек был сильнее меня как программист.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1800
•Отличное знание Java; •JavaScript/AJAX •MySQL database •Web application framework (желательно Stripes) •Знание технологий Web-server, Tomcat •Уверенное владение MySQL database, SQL/JDBC •Опыт разработки веб-приложений с использованием servlet/JSP Функции: Сопровождение WEB портала (изменение, расширение существующей функциональности, добавление новой)Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищется программист, способный верстать и ставить шаблоны на данную админку. Средняя стоимость проекта 8-10 т.р.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требования: - знание PHP, Ajax технологий, JQuery, Zend Studio. MySQL. опыт работы от 4-х лет оклад: 1000 USD / месяц -Испытательный срок: до 6 месяцев в случае удовлитворительной работы, контракт будет продлен на 1 Год с окладом 1500 USD ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен программист на удаленку в киеве со знанием PHP + MySQL + Ajax, зарплата по собеседованию Звонить в любое время 093 99 77 33 0 или стучите 577 762 901Закрыт13 лет назад
- $500
Требования Опыт работы: - Livestreet - vBulletin - mediaWiki Знание - PHP - MySQL - AJAX Опыт работы не менее 3-х лет Работа дистанционная, постоянная, оплата помесячная, через WMZ. Вилка от 400 до 800. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется программист на RoR для небольших доработок. Объем работы - несколько часов в день. Работа - написание плагинов для Redmine. Оплата $8/час. Пишите свои предложения на jobs(С06ака)rdm-soft.com . В качестве тестового задания, предлагаем реализовать простейший чат ...Закрыт13 лет назад