Нужен штатный Web-программист

Требования: - знание PHP, Ajax технологий, JQuery, Zend Studio. MySQL.

опыт работы от 4-х лет

оклад: 1000 USD / месяц

-Испытательный срок: до 6 месяцев

в случае удовлитворительной работы, контракт будет продлен на 1 Год с окладом 1500 USD в месяц

после чего каждый год на 10%

Skype: DrBalashkewitsh