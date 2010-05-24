Нужен штатный Web-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Требования: - знание PHP, Ajax технологий, JQuery, Zend Studio. MySQL.

опыт работы от 4-х лет

оклад: 1000 USD / месяц

-Испытательный срок: до 6 месяцев

в случае удовлитворительной работы, контракт будет продлен на 1 Год с окладом 1500 USD в месяц

после чего каждый год на 10%

Skype: DrBalashkewitsh

14 лет назад
employer74
Имя 
49 летИрландия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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