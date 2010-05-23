Нужен программист на удаленку в Rиеве

На постоянную работу нужен програмист который сможет работать на vbullten/phpbb на долгосрочную основу, оплата почасовая
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Нужен программист на удаленку в киеве со знанием PHP + MySQL
+ Ajax, зарплата по собеседованию
Звонить в любое время 093 99 77 33 0
или стучите 577 762 901
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