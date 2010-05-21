Срочно требуется программист(Санкт-Петербург)

DISC INSUNRISE® Ltd. - первая российская компания, работающая на интернациональном уровне, являющаяся разработчиком и прямым производителем высокоточных инструментов ассессмента на базе широко распространенной в мире методики DISC, применяющихся для профессионального тестирования, подбора и развития персонала. www.insunrise.ru Работа ...
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В дружный коллектив студии, на постоянную работу требуется PHP программист.
Сфера деятельности - создание сайтов.
Предпочтения отдаются молодым и талантливым :)
Требования:
PHP
MySQL
AJAX
JavaScript
HTML
CSS
Умение вести разработку с "0"
Умение работать с чужим кодом
Здоровая амбициозность
Образование и возраст значения не имеют.
Испытательный срок 2 месяца.
З/П на испытательный срок по результатам собеседования (от 20000 - оклад)
З/П после испытательного срока от 40000 (30000 оклад + процент проектов)
Реальная перспектива карьерного роста. Возможность в обозримом будущем возглавить отдел разработки.
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