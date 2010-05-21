Срочно требуется программист(Санкт-Петербург)

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В дружный коллектив студии, на постоянную работу требуется PHP программист.

Сфера деятельности - создание сайтов.

Предпочтения отдаются молодым и талантливым :)

Требования:

PHP

MySQL

AJAX

JavaScript

HTML

CSS

Умение вести разработку с "0"

Умение работать с чужим кодом

Здоровая амбициозность

Образование и возраст значения не имеют.

Испытательный срок 2 месяца.

З/П на испытательный срок по результатам собеседования (от 20000 - оклад)

З/П после испытательного срока от 40000 (30000 оклад + процент проектов)

Реальная перспектива карьерного роста. Возможность в обозримом будущем возглавить отдел разработки.

14 лет назад
ALLARA
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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