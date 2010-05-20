Требования: Опыт работы в web-программировании от 1 года. Обязательные знания: Java2EE, JavaScript, HTML, XML, CSS Желательно знать: EJB, JSP, jQuery, T-SQL, XSL, X-Path, Обязаности: - разработка и сопровождение сервисов flat.liqpay.com и privat24.ru
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Требуется программист 1С-Битрикс на удаленную работу. Предполагается долгосрочное сотрудничество по различным проектам. Проживание в Москве и МО. Опыт работы обязателен. В ответе укажите ссылки на Ваши работы.
Отзывы пишите на почту anita.panina собака gmail.com
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