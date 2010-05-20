Требуется программист 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки92 просмотра
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Требуется программист 1С-Битрикс на удаленную работу. Предполагается долгосрочное сотрудничество по различным проектам. Проживание в Москве и МО. Опыт работы обязателен. В ответе укажите ссылки на Ваши работы.

Отзывы пишите на почту anita.panina собака gmail.com

14 лет назад
weboptima
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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