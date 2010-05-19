Joomla программист удаленно

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок238 просмотров
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Требуется Joomla программист удаленно для постоянного ведения нескольких проектов, оплата сдельная.

Требования к кандидату:

- (!) наличие практического опыта работы с CMS Joomla! в создании компонентов, модулей, плагинов.

- наличие практического опыта работы (программирование) с PHP4/5 от 2 лет.

- опыт в подборе готовых компонентов и модулей для Joomla!

- работа с MySQL.

- знания HTML, CSS, Java-script.

- возраст от 22 лет.

Вы не будете:

- верстать, рисовать, отлаживать java-script, настраивать серверы.

Задания даю четкие, за работу спрашиваю жестко.

Работаем по взаимовыгодному принципу - я плачу вам оговоренную сумму, вы мне делаете работу в указанный срок. Это нормальные бизнес-отношения.

Оплата 5-15 долл за час работы, в зависимости от вашего опыта и тщеславия.

Возможно подключение нескольких кандидатов в работу.

Joomla
14 лет назад
carfan
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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