Нужен PHP-разработчик для постоянного сотрудничества для создания сайтов, саппорта существующих проектов, написания скриптов и т.д. Требования: 1. Внятный русский, хороший английский По русски уметь четко формулировать, отвечать однозначно (к сожалению у многих с этим проблемы) Англ. - свободное чтение ...
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Требуется Joomla программист удаленно для постоянного ведения нескольких проектов, оплата сдельная.
Требования к кандидату:
- (!) наличие практического опыта работы с CMS Joomla! в создании компонентов, модулей, плагинов.
- наличие практического опыта работы (программирование) с PHP4/5 от 2 лет.
- опыт в подборе готовых компонентов и модулей для Joomla!
- работа с MySQL.
- знания HTML, CSS, Java-script.
- возраст от 22 лет.
Вы не будете:
- верстать, рисовать, отлаживать java-script, настраивать серверы.
Задания даю четкие, за работу спрашиваю жестко.
Работаем по взаимовыгодному принципу - я плачу вам оговоренную сумму, вы мне делаете работу в указанный срок. Это нормальные бизнес-отношения.
Оплата 5-15 долл за час работы, в зависимости от вашего опыта и тщеславия.
Возможно подключение нескольких кандидатов в работу.
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