Удаленный PHP-разработчик (постоянное сотрудн.)

Для реализации частей проекта требуется php программист с хорошим знанием sql Работы много, по этому уделять придется ~ 4 часов в день. Варианты работы: оплата по этапам оплата помесячно В любом случае указывайте стоимость Вашей работы за месяц при 50% ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP-разработчик для постоянного сотрудничества для создания сайтов, саппорта существующих проектов, написания скриптов и т.д.
Требования:
1. Внятный русский, хороший английский
По русски уметь четко формулировать, отвечать однозначно (к сожалению у многих с этим проблемы)
Англ. - свободное чтение текста, переписка
2. Ответственность.
Пропадание на пару дней или совсем, "спрыгивание" с проекта или отговорки - не приемлимо, если пообещал - сделай. Со своей стороны я тоже гарантирую выполнение своих обязательств, особенно по оплате.
3. Знание технологий:
- PHP5, MySQL, HTML, CSS, JS
приветствуется знание smarty, jQuery, PHP-фреймворков
4. Рабочее время
минимум 4 часа в день работы + быть онлайн в skype
5. Умение доводить работу до конца
Не смотря на то, что фрилансер берет деньги за часы своей работы, конечный клиент платит не за усилия, а за результат.
Не завершенная работа не считается выполненной
6. Схема работы и оплаты оговаривается отдельно после собеседования.
Обычно это банковский перевод.
Присылайте свое развернутое резюме и примеры кода на мой адрес fyr.phpteam @ gmail.com с пометкой PHP-разработчик.
Обязательно укажите стоимость ваших услуг в час в USD.
Предпочтение отдается разработчикам:
- с "внятным русским"
- опытом работы
- подробным резюме
- адекватным и ответственным
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