Удаленный PHP-разработчик (постоянное сотрудн.)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок408 просмотров
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Нужен PHP-разработчик для постоянного сотрудничества для создания сайтов, саппорта существующих проектов, написания скриптов и т.д.

Требования:

1. Внятный русский, хороший английский

По русски уметь четко формулировать, отвечать однозначно (к сожалению у многих с этим проблемы)

Англ. - свободное чтение текста, переписка

2. Ответственность.

Пропадание на пару дней или совсем, "спрыгивание" с проекта или отговорки - не приемлимо, если пообещал - сделай. Со своей стороны я тоже гарантирую выполнение своих обязательств, особенно по оплате.

3. Знание технологий:

- PHP5, MySQL, HTML, CSS, JS

приветствуется знание smarty, jQuery, PHP-фреймворков

4. Рабочее время

минимум 4 часа в день работы + быть онлайн в skype

5. Умение доводить работу до конца

Не смотря на то, что фрилансер берет деньги за часы своей работы, конечный клиент платит не за усилия, а за результат.

Не завершенная работа не считается выполненной

6. Схема работы и оплаты оговаривается отдельно после собеседования.

Обычно это банковский перевод.

Присылайте свое развернутое резюме и примеры кода на мой адрес fyr.phpteam @ gmail.com с пометкой PHP-разработчик.

Обязательно укажите стоимость ваших услуг в час в USD.

Предпочтение отдается разработчикам:

- с "внятным русским"

- опытом работы

- подробным резюме

- адекватным и ответственным

PHP
13 лет назад
fyre
47 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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