Нужен программист на PHP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок212 просмотров
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На сайт hkcinema.ru требуется программист на мизерную занятость и сдельную оплату. Сайт живет уже давным-давно, но у меня как у его автора полно идей косметического свойства. Как пример стандартных задач:

- Сделать, чтобы фотки в фотогалерее к актерам выводились не в виде имен актеров, а в виде «Актер такой-то в фильме таком-то». То есть, чтобы он автоматом брал из базы русское название фильма, к которому привязано фото - как пример, http://www.hkcinema.ru/film/1438/gallery

- Сделать вывод фильмов в фильмографиях актеров + персон еще в трех видах – сейчас они расположены по годам, добавить по алфавиту и по оценке автора/посетителей - как пример - http://www.hkcinema.ru/actor/1016

Есть, конечно, задачи и покрупнее (на данный момент самая "глобальная") - сделать нечто подобное вот этому конкурсу - http://www.kinopoisk.ru/level/75/

То есть, на данный момент все прекрасно работает и самая большая сложность - разобраться в структуре сайта-базы.

Оплата предполагается сдельная по вебмани - допустим, сделал одну задачу из числа перечисленных выше, получил перевод по вебмани. Что попроще - рублей 300, что посложнее - обговаривается отдельно. То есть, сроков никаких я ставить не буду, но если от вас неделю нет известий, конечно, ничего хорошего в этом нет. В месяц могу позволить себе тратить на это 4-5 тысяч, но программист ищется надолго - сайту уже десять лет и проживет он, надеюсь, еще раз пять по столько же.

PHP
14 лет назад
HKCinema
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
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