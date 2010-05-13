Веб - программист в команду (Санкт - Петербург)

$1000
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Веб-программист в Питерский офис.

Нужен человек в команду, опыт – от 1 до 3 лет. Много интересной и разной работы.

Требования:

Хорошие знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript

Желание улучшить свои знания Flash/Flex, Silverlight, MySQL, Ajax, JQuery.

Знание cms 1c-Bitrix и UMI-CMS будут преимуществом.

Неполное высшее/высшее техническое образование.

Опыт работы приветствуется.

Дисциплинированность.

Возраст от 19 до 30 лет.

Умение соблюдать поставленные сроки задач.

Умение самостоятельно решать возникшие проблемы.

Желание и готовность получать новые знания и развиваться.

Обязанности:

Разработка сайтов и интернет-магазинов

Разработка дополнительных сервисов

Разработка собственных проектов студии

Условия:

В основном работа в офисе, частично удалённая.

Ведение проектов как в одиночку, так и в команде

Возможности дальнейшего развития и повышение заработной платы

14 лет назад
cubeline_spb
Анатолий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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