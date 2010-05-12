Web программист(php)

Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- уверенное знание PHP (объектно-ориентир.)
- опыт работы с БД PostgreSQL
- умение работать в команде
- ответственный подход к задачам, исполнительность
Плюсами будут:
- опыт работы, участие в проектах рассчитанных на большую посещаемость (24/7)
- стремление овладевать новыми технологиями и совершенствовать свои знания
- технический английский
- быстрая обучаемость
Обязанности:
- написание кода на PHP
- участие в проектирование БД
Условия:
- полный рабочий день пн-пт с 10 до 19, перерыв на обед
- стабильная конкурентная белая заработная плата
- оформление по ТК РФ, трудовой договор
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