Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...
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Ищется PHP-программист для долгосрочной работы:
(предпочтение индивидуальным кандидатам)
Обязательные требования:
0) солидный опыт программирования для Drupal, обязательны примеры работ с указанием степени личного участия.
1) хороший технический английский
2) минимум - 30 часов в неделю
3) Ваш рейт + ссылку на портфолио, пожалуйста, в комменты.
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