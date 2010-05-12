PHP-программист

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Ищется PHP-программист для долгосрочной работы:

(предпочтение индивидуальным кандидатам)

Обязательные требования:

0) солидный опыт программирования для Drupal, обязательны примеры работ с указанием степени личного участия.

1) хороший технический английский

2) минимум - 30 часов в неделю

3) Ваш рейт + ссылку на портфолио, пожалуйста, в комменты.

PHP
14 лет назад
andersonmak
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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