Нужен php программист

Нужен ведущий программист!!!!! Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна группа разработчиков, или вебмастер На англо портал
Описание вакансии:
Требования:
- возраст от 25 лет;
- опыт работы от 3 - 5 лет;
- обязательно глубокое знание и опыт работы php, mysql, javascript, ajax, html, css, joomla верстка, Photoshop, BoxShot3D, CorelDraw, Dreamweaver;
- ответственность, умение работать на результат.организованность и ответственность в работе. Дисциплинированность, обязательность, отчетность, соблюдение сроков - есть обязательное условие.
Обязанности:
- разработка скриптов, модулей под web с использованием PHP, MySQL, Ajax;
- верстка сайтов;
- Умение разбираться в чужих кодах, скриптах.
- тестирование написанных скриптов.
- Умение определять и выдерживать сроки разработки;
- Возможность находиться в Skype
- - HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL
- навыки веб дизайна ОБЯЗАТЕЛЬНО ( рисовать ничего не надо, надо верстать, кодировать, рамки, цвета, и тд..)
- Знание англ. ( Уровень средний) – ввиду того, что данный ресурс имеет мультиязычность
- умение работать с интернет- магазиами, написания различного рода сложности компонентов., поверх готового движка digishop cart.
Условия работы:
Организованность, желание работать.
Оплата
будет даваться лист с тасками в листе 20 тасков, за него $300
предоплаты не делаем. Оплата за каждый сделанный лист с тасками.
Вся работа производиться на сервере, либо на локальном сервере и потом каждый раз загружать обновление на сервер.
полное резюме и ваши работы отправляйте по адресу job (at) eisbuy.com. или skype: eisbuy
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