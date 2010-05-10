Нужен php программист

Нужна группа разработчиков, или вебмастер На англо портал

Описание вакансии:

Требования:

- возраст от 25 лет;

- опыт работы от 3 - 5 лет;

- обязательно глубокое знание и опыт работы php, mysql, javascript, ajax, html, css, joomla верстка, Photoshop, BoxShot3D, CorelDraw, Dreamweaver;

- ответственность, умение работать на результат.организованность и ответственность в работе. Дисциплинированность, обязательность, отчетность, соблюдение сроков - есть обязательное условие.

Обязанности:

- разработка скриптов, модулей под web с использованием PHP, MySQL, Ajax;

- верстка сайтов;

- Умение разбираться в чужих кодах, скриптах.

- тестирование написанных скриптов.

- Умение определять и выдерживать сроки разработки;

- Возможность находиться в Skype

- - HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL

- навыки веб дизайна ОБЯЗАТЕЛЬНО ( рисовать ничего не надо, надо верстать, кодировать, рамки, цвета, и тд..)

- Знание англ. ( Уровень средний) – ввиду того, что данный ресурс имеет мультиязычность

- умение работать с интернет- магазиами, написания различного рода сложности компонентов., поверх готового движка digishop cart.

Условия работы:

Организованность, желание работать.

Оплата

будет даваться лист с тасками в листе 20 тасков, за него $300

предоплаты не делаем. Оплата за каждый сделанный лист с тасками.

Вся работа производиться на сервере, либо на локальном сервере и потом каждый раз загружать обновление на сервер.

полное резюме и ваши работы отправляйте по адресу job (at) eisbuy.com. или skype: eisbuy