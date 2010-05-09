PHP-программист (удаленно)

$1300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка236 просмотров
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Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика.

Зарплата $1300/месяц.

Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, HTML, JavaScript (jQuery или YUI), SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber. Наличие законченных веб-проектов.

Задачи:

Разработка специализированной поисковой системы.

Перспективы :

1) Изучение современных технологий в создании веб-приложений.

2) Опыт разработки систем, которые обрабатывают несколько миллионов посетителей в сутки.

3) Карьерный рост.

Особое внимание стоит уделить стабильности работы. Мы на рынке работаем больше 5 лет. Стабильно платим зарплаты больше 5 лет. В ответ мы требуем всего лишь 8 часов вашего времени ежедневно. Если же вы пропадаете в течении рабочего дня слишком часто. У вас ломается интернет/разряжается телефон/другие проблемы... Мы с вами расстаемся.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Резюме отправляйте по адресу jobs(С06ака)rdm-soft.com

PHP
14 лет назад
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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