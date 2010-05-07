Программист на Symfony / Doctrine

Разработчик на удалённую работу Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов Требования: • Опыт в области web-разработок от двух лет • Знание «1С-Битрикс» • Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов • Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком • Понимание принципов AJAX • Опыт ...
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Есть работа для программиста, достаточно хорошо знакомого с Symfony и Doctrine для удаленной работы с возможностью загрузки минимум 4 часа в сутки, желательно больше. Суть работы - помощь в реализации затянувшегося проекта. При достойном качестве работы - последующая загрузка другими проектами и рост оплаты.
Рабочий график свободный, но важно выдерживать заранее оговоренное количество часов в неделю. Для работы придется ознакомиться с большим количеством кастомных надстроек/плагинов, написанных под Symfony. Ведущий программист проведёт по ним мастер-класс и будет давать необходимые справки по ходу работы. Также желательно иметь надежный интернет-канал для общения по скайпу.
Если вы не уверены в своих знаниях, или в своей дисциплинированности, или просто не уверены - пропустите это предложение. Эта работа не для начинающего, обучаться некогда и обучать некому. В первую очередь это касается основ. Работу надо выполнять в оговоренные сроки, код должен быть качественным. Разумным количеством опыта, с которым можно браться за дело, я считаю минимум год активной работы с Symfony и минимум полгода работы с Doctrine. Ну и до этого минимум год просто какого-нибудь программинга.
Версии ПО:
PHP 5.2.х
Symfony 1.4
Doctrine 1.2 (стандартная для этой версии Symfony)
Связаться можно по контактам:
ICQ: 110536617
Email: [email protected]
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