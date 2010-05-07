Программист на Symfony / Doctrine

Есть работа для программиста, достаточно хорошо знакомого с Symfony и Doctrine для удаленной работы с возможностью загрузки минимум 4 часа в сутки, желательно больше. Суть работы - помощь в реализации затянувшегося проекта. При достойном качестве работы - последующая загрузка другими проектами и рост оплаты.

Рабочий график свободный, но важно выдерживать заранее оговоренное количество часов в неделю. Для работы придется ознакомиться с большим количеством кастомных надстроек/плагинов, написанных под Symfony. Ведущий программист проведёт по ним мастер-класс и будет давать необходимые справки по ходу работы. Также желательно иметь надежный интернет-канал для общения по скайпу.

Если вы не уверены в своих знаниях, или в своей дисциплинированности, или просто не уверены - пропустите это предложение. Эта работа не для начинающего, обучаться некогда и обучать некому. В первую очередь это касается основ. Работу надо выполнять в оговоренные сроки, код должен быть качественным. Разумным количеством опыта, с которым можно браться за дело, я считаю минимум год активной работы с Symfony и минимум полгода работы с Doctrine. Ну и до этого минимум год просто какого-нибудь программинга.

Версии ПО:

PHP 5.2.х

Symfony 1.4

Doctrine 1.2 (стандартная для этой версии Symfony)

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Email: [email protected]