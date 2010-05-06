Web программист

Разработчик на удалённую работу Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов Требования: • Опыт в области web-разработок от двух лет • Знание «1С-Битрикс» • Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов • Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком • Понимание принципов AJAX • Опыт ...
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Требования:
Обязательно: знание и опыт работы с PHP, SQL, HTML, XML+XSLT, CSS, JavaScript (+AJAX, jQuery, Prototype).
исполнительность и умение работать в команде.
Желательно:
- опыт работы с распространенными CMS (joomla, drupal, netcat).
- администрирование серверов (от установки ОС до оптимизации трафика)
- быстро разбираться в чужом коде
- обратный инжиниринг кода.
Условия работы: Полный рабочий день, 5 раб. / 2 вых. премии, лояльность к сотрудникам, карьерный рост.
Просьба высылать резюме с вашим телефоном по эл. почте.
Зарплата от 30000 руб.
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