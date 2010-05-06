Web программист

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок60 просмотров
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Требования:

Обязательно: знание и опыт работы с PHP, SQL, HTML, XML+XSLT, CSS, JavaScript (+AJAX, jQuery, Prototype).

исполнительность и умение работать в команде.

Желательно:

- опыт работы с распространенными CMS (joomla, drupal, netcat).

- администрирование серверов (от установки ОС до оптимизации трафика)

- быстро разбираться в чужом коде

- обратный инжиниринг кода.

Условия работы: Полный рабочий день, 5 раб. / 2 вых. премии, лояльность к сотрудникам, карьерный рост.

Просьба высылать резюме с вашим телефоном по эл. почте.

Зарплата от 30000 руб.

14 лет назад
dongam
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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