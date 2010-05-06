Web программист

Зарабатываю деньги тем, что предлагаю услуги по созданию сайтов. В штате имеются и дизайнер и SEO-специалист (все удаленно). Был программист, но из-за своих личных проблем не имеет возможность дальше работать со мной в команде. Заказами постараюсь ...