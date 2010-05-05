Php программист со знанием xslt

Требуется програмист с опытом работы с xslt для выполнения различных задач

в предложениях ожидаю увидеть стоимость за час работы, описание какой опыт

предполагается занятость ориентировочно на 20-80 часов работы в месяц

возможно будет выбрано 2-3 исполнителя и даны тестовые оплачиваемые задачи, по итогам которых можно будет выбрать с кем будем работать

человек ищется в помощь двум штатным программистам, которые сейчас не справляются с нагрузкой