Требуется программист Vamshop

$300
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Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop.

Требования

- Отличные знания данного движка

- Работа с чужим кодом

- Поддержка выполненной работы и дальнейшие разработки по требованию (естественно не бесплатно).

Имеется 2 проекта общей суммой на 300$. Первый небольшой, организация сортировки товаров. Второй значительная доработка интернет магазина. Порядок такой, сначала выполняете первый проект, я его оплачиваю, если выполнено качественно то даю второй.Подробно о заданиях при переписке.

13 лет назад
den114
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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