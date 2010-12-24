Требуется программист Vamshop

Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop.

Требования

- Отличные знания данного движка

- Работа с чужим кодом

- Поддержка выполненной работы и дальнейшие разработки по требованию (естественно не бесплатно).

Имеется 2 проекта общей суммой на 300$. Первый небольшой, организация сортировки товаров. Второй значительная доработка интернет магазина. Порядок такой, сначала выполняете первый проект, я его оплачиваю, если выполнено качественно то даю второй.Подробно о заданиях при переписке.