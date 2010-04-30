Требуется программист на CMS DLE

Ищем программиста, готового работать длительное время (3-12 месяцев) на стартап-проекте. Необходим опыт в разработке высоконагруженных сервисов. Пребывание в сети необязательно постоянно, но деньги будут платиться постфактум за каждое задание. Оставляйте город(если не указан в профиле) и часовую ставку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист DLE на постоянное сотрудничество. Для доработки текущего проекта и написания новых модулей.
Опыт разработки и портфолио разработки на DLE обязательно!!!
Все подробности в ICQ 413845850
- Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1200
Online проект приглашает принять участие в конкурсе на вакансию «Developer PHP». УДАЛЕННАЯ РАБОТА Занятость 4-6 часов в день. Требования к кандидатам: • Отличное знание PHP • Навыки работы с SQL • Хорошее знание JavaScript • Умение разбираться в чужом коде • Опыт удаленной работы, опыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Основные задачи : управляться с движком , правка CSS стилей, правка чужого PHP кода. Основные требования: адеватно оценивать объём работ и в эту оценку укладываться.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! На постоянную работу требуется php-программист для доработки проектов на оснвое CMS Bitrix, Amiro, Joomla. Опыт комплексной разработки сайтов и скриптов обязателен. Первоначальный оклад 12 000 рублей, далее 15 000 рублей + %. Работа в офисе и на дому, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Looking for very experienced WordPress developer to build e-Commerce store using WordPress plug-ins. Please don't waste your time if you haven't completed similar projects before. More details are here: "http://vinbox.narod.ru/Spec.txt" Design will be very similar to this: "http://vinbox.narod.ru/Ancient_Egypt_Mall.jpg" Работа ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищется web-программист для постоянного сотрудничества и реализации программной части новых для рунета проектов. С учетом получения части дальнейшего дохода с них. Всем кому интересно пишем на email: [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Развивающийся компании на постоянное сотрудничество требуется флеш разработчик. Обязательны знание flex, actionscript 2/3. Опыт и реализованые проекты. свои резюме высылайте на: [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Предлагаю работу программисту со знанием FrameworkВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен веб-программист (PHP+Mysql+JS) для выполнения периодических заданий (доработка сайта/сайтов, исправление ошибок, оптимизация). Нужен человек: +с отзывами +часто бывающий онлайн и оперативно отвечающий +не затягивающий выполнение оплата через webmoney сразу по выполнении задания, возможна предоплата.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад