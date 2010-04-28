Программист для перманентной работы по сайтам

Ищем квалифицированного php программиста для совместного создания полноценной веб-студии. В связи отсутствия постоянного штатного программиста. Месторасположение - Украина, Николаев.
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Нужен веб-программист (PHP+Mysql+JS) для выполнения периодических заданий (доработка сайта/сайтов, исправление ошибок, оптимизация).
Нужен человек:
+с отзывами
+часто бывающий онлайн и оперативно отвечающий
+не затягивающий выполнение
оплата через webmoney сразу по выполнении задания, возможна предоплата.
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