Необходим верстальщик Web-приложений

Обязанности: Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании; Верстка web - страниц. Требования: Возраст желательно от 22 лет; Образование высшее/неоконченное высшее; Опыт работы, желательно, от 2 лет; Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML; ...
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Необходим верстальщик html, php java, со стажем работы не менее 1 года, на постоянную работу,
Оплата сдельная
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